कानपुर अजमेर-सियालदह ट्रेन हादसा: अखिलेश सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

राज्य सरकार ने मामूली रूप से घायल यात्रियों को 25000 रुपये जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 50,000 रुपये मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 15:09 [IST]

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav today announced financial assistance of Rs 50,000 to those seriously injured in the Kanpur train mishap and Rs 25,000 to those who suffered minor wounds.