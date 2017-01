पारुल की हालत किसी भी तरह के खतरे से बाहर है। पारुल फिलहाल मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हैं और डॉक्टरों की एक टीम उनपर नजर बनाए हुए है।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 17:52 [IST]

English summary

‘Sandalwood’ actor Parul Yadav, who is a popular face in Kannada film industry was attacked by six stray dogs when she took her pet out for a walk near her apartment on Jogeshwari Road in Mumbai suburbs.