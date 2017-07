बीवी ने नहीं मानी बात, पति को 13 गांवों में घंटी बजाते हुए घूमने की मिली सजा

नई दिल्ली। उड़ीसा के अंगुल जिले में पंचायत ने एक आदमी को 13 गांवों में घूमने हुए घंटी बजाने की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति का कसूर सिर्फ इतना है कि गांव में हाल ही में हुए नायब सरपंच के चुनाव में इसकी पत्नी ने पंचायत के बताए उम्मीदवार की जगह दूसरे को वोट दिया था।

यह घटना बाड़केरा ग्रामपंचायत की रगुड़ीपाड़ा गांव की है जहां नायब सरपंच के चुनाव के दौरान दुश्मंता साहू की पत्नी मल्लिका साहू ने विद्याधर प्रुस्टी की जगह रामा साहू को वोट दिया था। विद्याधर प्रुस्टी इस चुनाव में गांव वालों का पंसदीदा उम्मीदवार था। इस चुनाव में विद्याधर प्रुस्टी की जीत हुई जिसके बाद पंचायत बुलाई गई।

Odisha: Man in Badakera goes around village beating gong as punishment for wife not voting for a particular candidate for naib sarpanch post pic.twitter.com/ghwqvQUQfJ