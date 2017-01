मशहूर कलाकार कमल हासन ने एक मीडिया कांफ्रेंस में कहा पाकिस्‍तान से नफरत नहीं करना चाहते बल्कि भारत और पाकिस्‍तान के बीच बने बॉर्डर को मिटा देना चाहते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 12:43 [IST]

English summary

Actor Kamal Hassan was speaking in a press conference where he said that he don't want to hate Pakistan but want to rub the borders between India and Pakistan.