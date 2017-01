कैलाश वर्गीय का विवादित पोस्ट: 'रईस' शाहरुख बेईमान और रितिक 'काबिल' देशभक्त

कैलाश विजयवर्गीय ने फेसबकु पोस्ट पर लिखा है कि अब बारी देश की 'काबिल' जनता की है. जो 'काबिल' है, उसका हक कोई बेईमान 'रईस' न छीन पाए।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 11:50 [IST]

English summary

BJP National General Secretary Kailash Vijayvargiya in a scathing tweet hit out at Raees without naming SRK and batted for Hrithik Roshan's Kaabil.