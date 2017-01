न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर बने देश के 44 वें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिलाई शपथ

न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर अब देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका कार्यकाल इसी साल अगस्त में पूरा हो जाएगा।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 9:33 [IST]

English summary

Justice Jagdish Singh Khehar sworn in as 44th Chief Justice of India