असम: ऑफिस के गेट से हटवाई गाड़ी, इंजीनियर को बीजेपी विधायक के पैर छूकर मांगनी पड़ी माफी

गुवाहाटी। असम के नगांव जिले में खंड विकास कार्यालय (BDO) के सामने खड़ी गाड़ी हटवाने की वजह से जूनियर इंजीनियर (JE) को बीजेपी विधायक के पैर छूकर माफी मांगनी पड़ी। एक अधिकारी ने बताया कि जेई ने ऑफिस के रास्ते में खड़ी कार को हटवा दी थी। गाड़ी विधायक की थी इसलिए उनके समर्थक विरोध पर उतर आए और आखिर में विधायक से भी इसकी शिकायत की जिसके बाद मामला बढ़ गया। यह पूरा घटनाक्रम एक स्थानीय न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हो गया।

BDO ऑफिस में ही इंजीनियर को पड़ी डांट

एक अधिकारी ने बताया कि बीडीओ कार्यालय में अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे विधायक की गाड़ी गेट पर खड़ी थी। जेई जयंत दास ने गेट पर गाड़ी देखी तो उसे हटवा दिया क्योंकि उससे रास्ता ब्लॉक हो रहा था। गाड़ी हटवाने से विधायक के समर्थक विरोध पर उतर आए और इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की। समर्थकों की शिकायत पर विधायक का गुस्सा भड़क उठा और वे ऑफिस में ही इंजीनियर को डांटने लगे।

बाद में साफ मुकर गए विधायक

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें विधायक को साफ देखा जा सकता है कि वह इंजीनियर पर गुस्सा निकाल रहे हैं। विधायक के गुस्से के आगे घबराए इंजीनियर ने उनके पैर पकड़कर माफी मांगी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ जब इंजीनियर ने माफी मांगते हुए विधायक के पैर पकड़ लिए लेकिन वहां मौजूद लोग भी उस पर चिल्लाते दिखे। हालांकि बाद में मीडिया के सामने विधायक मुकर गए कि इंजीनियर ने पैर छूकर माफी मांगी है।

Assam Official forced to touch BJP MLAs feet & apologise because he removed the latter's car for blocking a road. #Shame pic.twitter.com/sny1JeaV6G