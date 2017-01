सलमान के आर्म्स एक्ट केस में 18 जनवरी को आएगा फैसला, हो सकती है 7 साल की सजा

काले हिरण के अवैध शिकार के तीन अलग-अलग मामलों में सलमान खान के अलावा सात अन्य आरोपी भी शामिल थे।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:44 [IST]

English summary

A court in Jodhpur on Monday fixed 18 January for pronouncing the verdict in the Arms Act case against Salman Khan and asked the actor to be present on that date.