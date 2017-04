जेएनयू छात्र संघ ने दो वेबसाइटों के खिलाफ पुलिस में की शिकायत

जेएनयू छात्र संघ का कहना है जिन तस्वीरों को खबरों में दिखाया जा रहा है वो सितंबर 2015 और 2013 की हैं। एक अन्य तस्वीर 2016 की है जब जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बेल मिला था।

Subscribe to Oneindia Hindi

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने दो वेबसाइटों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गुरुवार को शिकायत दर्ज कराते हुए जेएनयू छात्रों ने आरोप लगाया कि ये दो वेबसाइट दुर्भावनापूर्ण खबरें फैला रही हैं कि संस्थान के छात्र सुकमा नक्सली हमले का महिमामंडन कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित कुमार पांडे ने बताया कि www.srishtanews.com और www.dainikbharat.com ये दोनों वेबसाइट संस्थान के छात्रों के खिलाफ खबरें चला रहे है।जिनमें दावा किया गया है कि जेएनयू के छात्र सुकमा में हुए नक्सली हमले का महिमामंडन कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत में कहा कि हमने अपने आवेदन में इस तरह की वेबसाइटों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का और इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। जेएनयू छात्र संघ का कहना है जिन तस्वीरों को खबरों में दिखाया जा रहा है वो सितंबर 2015 और 2013 की हैं। एक अन्य तस्वीर 2016 की है जब जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बेल मिला था। वही छात्रों ने बताया है कि जेएनयू के छात्रों और अध्यापकों को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं।

WHAT OTHERS ARE READING