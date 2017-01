जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर

आतंकवादियों को जैसे ही सर्च ऑपरेशन की भनक लगी, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 9:09 [IST]

English summary

Jammu and Kashmir: 3 Terrorists Killed by Security Forces in Pahalgam Encounter.