जम्मू-कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है।

J&K: Encounter underway between security forces & terrorists in Anantnag's Awoora village (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/tpnzolBARX

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 19:04 [IST]

English summary

Encounter underway between security forces & terrorists in Anantnag's Awoora village in Jammu and Kashmir.