'जल्लीकट्टू' बवाल: गाड़ियों में आग लगाते दिखे पुलिसवाले, कमल हासन ने ट्वीट किया वीडियो

कमल हासन ने ट्विटर पर लिखा है कि 'जल्लीकट्टू' तमिलनाडु की जनता की भावनाओं की जुड़ा है, जनता की आड़ में इस परंपरा के खिलाफ माहौल पैदा किया जा रहा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

What is this. Please explain some one pic.twitter.com/MMpFXHSOVk

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 10:13 [IST]

English summary

While many are blaming the intrusion of anti-social elements for today's violent turn of Jallikattu protests in Chennai. Actor Kamal Haasan shares a really Shocking video and asked explanation.