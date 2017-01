जल्लिकटटू प्रोटेस्ट: प्रदर्शनकारियों को जबरन मरीना बीच से हटाया गया, सभी रास्ते किए बंद

पुलिस ने जल्लिकट्टू के प्रदर्शनकारियों को जबरन मरीना बीच से हटाया। लाठीचार्ज में कई घायल भी हो गए। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने मदुरै में ट्रेन रोकी।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 10:41 [IST]

English summary

Jallikattu protests updates, Train stopped near Madurai in retaliation to forceful eviction at Marina beach.