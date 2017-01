'जल्लीकट्टू' पर बैन गलत, ये तमिलों का सम्मान है: कमल हासन

चेन्नई। तमिलनाडु में 'जल्लीकट्टू' को लेकर संग्राम जारी है, मंगलवार को इसके समर्थन में खुलकर सामने आये हिंदुस्तान के दिग्गज कलाकार कमल हासन, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेसवार्ता करके कहा कि 'जल्लीकट्टू' को बैन करना सरासर गलत है, इसे प्रतिबंधित नहीं करें बल्कि इसके नियम तय करें।

खास बातें..

विरोध करने वालों को बिरयानी खाना छोड़ देना चाहिए

मालूम हो कि इससे पहले भी कमल हासन ने 'जल्लीकट्टू' को अपना समर्थन दिया था। उस समय उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो लोग जल्लीकट्टू का विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले उनको बिरयानी खाना छोड़ देना चाहिए। साथ मैं उन गिने-चुने अभिनेताओं में से हूं जिन्होंने 'जल्लीकट्टू' खेला है। मुझे तमिल होने पर गर्व है और यह हमारी परंपरा है।

Equally shocked (to see video of cop committing arson), hope some sort of explanation is given to us so that we can calm down: Kamal Haasan pic.twitter.com/j6sl0jNJNF