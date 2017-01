जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस हादसा: रेल मंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया

रेलवे ने हीराखंड ट्रेन हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजे का ऐलान किया है।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 9:05 [IST]

English summary

Jagdalpur-Bhubaneswar Hirakhand Express derails: Railway Minister Suresh Prabhu has announced compensation of Rs 2 lakh for kin of deceased.