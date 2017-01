जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस हादसा: इन 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन?

एक बार फिर से इस रेल हादसे ने रेल मंत्रालय के व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, हाल के दिनों में यह चौथा बड़ा रेल हादसा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 8:27 [IST]

English summary

At least 23 people were killed and over 100 were believed to be injured after Jagdalpur-Bhubaneswar Express derailed in Vizianagaram district of Andhra Pradesh.