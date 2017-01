अर्जुन रामपाल और जैकी श्राफ ने थामा बीजेपी का दामन, यूपी-पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार!

मुंबई। एक बड़ी खबर माया जगत से है, मशहूर फिल्म अभिनेता जैकी श्राफ और अर्जुन रामपाल दोनों ने ही बीजेपी ज्वाइन कर ली है, हालांकि अभी इस मामले में अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन मीडिया सूत्रों के मुताबिक दोनों ही कलाकार भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये दोनों उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनावों में नए तरीके से भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। ये क्या बोल गए मुलायम, बेटा सही हो गया और पार्टी वाले गलत...

इस खबर ने जोर तब पकड़ा जब आज सुबह अर्जुन रामपाल बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद फिल्म एक्टर अर्जुन रामपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो पीएम मोदी के समर्थक और प्रशंसक हैं, मोदी सरकार जो भी काम कर रही है, जनता के हित के लिए कर रही है इसलिए वो भी इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं।

कैंडिडेट अगर अच्छा होगा तो कैंपेन कर सकता हूं

चुनाव प्रचार करने के बारे में अर्जुन रामपाल ने कहा कि कैंडिडेट अगर अच्छा होगा तो कैंपेन कर सकता हूं, मैं राजनेता नहीं हूं लेकिन जब प्रचार की बात आएगी तो उम्मीदवार देख कर के फैसला लूंगा। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामपाल के अलावा 59 साल के एक्टर जैकी श्रॉफ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है।

I am not a politician, not here for politics. I am here to see how can I extend my support to them (BJP): Arjun Rampal at BJP office pic.twitter.com/S2hFDpobMW