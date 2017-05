जम्‍मू कश्‍मीर की मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया भरोसा। कहा अगर पीएम मोदी लाहौर जा सकते हैं तो फिर कश्‍मीर की समस्‍या का हल भी निकाल सकते हैं।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 15:21 [IST]

English summary

Mehbooba Mufti Jammu Kashmir Chief Minister has called Prime Minister Narendra Modi a strong man and believes he has the solution for Kashmir.