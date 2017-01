इंडियन आर्मी के सैनिकों के पास खाने से लेकर सर्दी के कपड़े तक नहीं

सर्दी से बचाने वाले कपड़ों से लेकर, इंडियन आर्मी के सैनिकों के पास गोलियों से बचाने वाली यूनिफॉर्म तक नहीं है। आर्मी डिजाइन ब्‍यूरों (एडीबी) की एक रिपोर्ट में सामने आया सच।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 11:38 [IST]

English summary

According to Army Design Bureau (ADB) there 50 problems Indian Army soldiers are facing and not just food.