तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के घर इनकम टैक्स का छापा

पी राममोहन राव को इस साल की शुरुआत में ही तमिलनाडु सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया था। राव को विजिलेंस कमिश्नर और प्रशासनिक सुधार कमिश्नर की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली हुई थी।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 11:06 [IST]

English summary

IT raid at Tamil Nadu Chief Secretary Ram Mohan Rao residence in Anna Nagar at chennai.