कालाधन सफेद करने वाले बीजेपी नेता के घर छापा, करोड़ों के हेरफेर का शक

कालाधन सफेद करने में जिन बैंक अधिकारियों ने बीजेपी नेता की मदद की है उन पर भी इनकम टैक्स विभाग शिकंजा कस रहा है।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 10:55 [IST]

English summary

IT Department raid at the office and residence of BJP leader Sushil Vaswani in bhopal.