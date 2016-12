हांगकांग जाने वाले भारतीयों को बड़ा झटका। जनवरी से हांगकांग ने भारतीयों के लिए बिना वीजा के एंट्री की सुविधा को किया खत्‍म। कई लोगों का मानना चीन के दबाव में उठाया हांगकांग ने यह कदम।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 13:54 [IST]

English summary

Hong Kong has withdrawn visa-on-arrival facility for Indians. Some are feeling that Hong Kong has taken this decision under pressure of China.