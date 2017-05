क्या ख़तरनाक है आपके लिए आधार कार्ड?

"मेरी उंगलियों और आंखों की पुतलियों पर किसी और का हक़ नहीं हो सकता. इसे सरकार मुझे मेरे शरीर से अलग नहीं कर सकती." आधार कार्ड पर बीते हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट में एक वक़ील ने अपनी दलील में यह कहा था

By: सौतिक बिस्वास - बीबीसी संवाददाता

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 14:30 [IST]

English summary

is aadhaar card dangerous for you?