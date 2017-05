लाउडस्पीकर से अजान विवाद पर इरफान खान ने पूछा बड़ा सवाल

Irfan khan jumps in Azaan controversy asks are enough sensitive. He says one should think of all kind of noise.

नई दिल्ली। प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने जिस तरह से हाल ही में अजान को लेकर विवादित बयान दिया था उसके बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह विवाद अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इरफान खान ने इस मामले नया बयान देते हुए कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने पूछा कि क्या हम एक समाज के तौर पर इतना संवेदनशील हैं कि तेज आवाज एक मुद्दा हो। क्या हम संवेदनशील हैं इऱफान पठान ने इस मसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हम और जगहों पर आवाज को भी लेकर संवेदनशील हैं, जब अस्पताल के पास तेज शोर होता है तो क्या हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी को किसी भी चीज से दिक्कत है तो हमें उससे जुड़ी हर समस्या के बारे में बात करनी चाहिए, सिर्फ एक मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए। इशारों ही इशारों में इरफान ने सोनू निगम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर किसी को एक जगह की आवाज से दिक्कत है तो दूसरी जगह पर हो रही आवाज पर भी सवाल खड़ा करना चाहिए। हर तरह की आवाज पर सोचना चाहिए इरफान खान ने कहा कि दूसरे देशों की बात करें तो कई देशों में कार के हॉर्न को लेकर कुछ बाध्यता होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां लोग हर तरह की आवाज को लेकर संवेदनशील हैं। ऐसे में हमें पहले यह सोचना होगा कि असल मुद्दा क्या है जो लोगों को परेशान कर रहा है, ऐसी क्या वजह है कि एक जगह का लाउडस्पीकर लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है। फिर हमें यह सोचना होगा कि क्या इन लोगों को अजान के लिए इस्तेमाल हो रहे लाउडस्पीकर से ही दिक्कत है या फिर अन्य जगहों पर हो रहे शोर से भी दिक्कत है। 19 मई को रीलीज होगी हिंदी मीडियम इरफान खान इस समय अपनी फिल्म हिंदी मीडियम के प्रमोशन को लेकर व्यस्त हैं और वह तमाम जगहों पर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, इसी दौरान एक कार्यक्रम में जब उनसे सोनू निगम के मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान को किए गए ट्वीट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशाऱों ही इशारों में सोनू निगम पर पलटवार किया। इरफान की फिल्म हिंदी मीडियम एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, इसमे पाकिस्तान की कलाकार सबा कमर भी हैं। फिल्म पहले 12 मई को रीलीज होने वाली थी लेकिन अब यह 19 मई को रीलीज होगी। सिर गंजा करा दिया था सोनू ने गौरतलब है कि सोनू निगम ने एक ट्वीट करके मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर पर सवाल खड़ा किया था, उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर की वजह से उन्हें काफी दिक्कत होती है, ये गुंडागर्दी है। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मंदिर के अलावा हर जगह पर बंद होना चाहिए, जिसके बाद उनके खिलाफ एक मौलवी ने फरमान जारी करते हुए कहा था कि जो कोई सोनू का सिर गंजा करेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम देंगे, जिसके बाद खुस सोनू निगम ने मीडिया के सामने आकर अपना सिर गंजा करा दिया था। देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 16:22 [IST]