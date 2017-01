ATM मशीन से लैस देश की पहली नेवी शिप बनी INS विक्रामादित्य

देश की सबसे बड़ी युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर एसबीआई का एटीएम लगाया गया है। जहाज पर लगे सैटेलाइट एटीएम का फायदा वहां रहने वाले 2000 लोगों को होगा।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 18:24 [IST]

English summary

The first-ever ATM machine on board a ship was on Saturday inaugurated on aircraft carrier INS Vikramaditya, the country's largest warship.