PM नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच का आदेश देने वाले अधिकारी का ट्रांसफर, डीयू से मांगी थी जानकारी

बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर एक आरटीआई दाखिल की गई थी। हालांकि तब यूनिवर्सिटी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जानकारी निजी है और एक छात्र से जुड़ी

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:06 [IST]

The man who allowed the inspection of the Delhi University degree records of Prime Minister Narendra Modi has lost charge in the Human Resources Development Ministry. On December 21 Information Commissioner M S Acharyulu had ordered the inspection of the DU degree records of 1978, the year Modi got his degree.