खुलासा: डायमंड रिंग देने के बहाने इंद्राणी ने शीना को उतारा था मौत के घाट

हत्‍या के आरोप में गिरफ्तार हुए इंद्राणी के ड्राइवर श्‍यामवर ने सुनावाई के दौरान कहा कि कत्‍ल से पहले इंद्राणी ने शीना को कई तरह के लालच दिए थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 17:42 [IST]

English summary

Indrani Mukerjea prime accused in the Sheena Bora murder case, had lured her daughter under the guise of gifting her a diamond ring on the fateful day when Sheena was purportedly strangulated by Indrani with the help of her ex-husband Sanjeev Khanna and driver Shyamwar Rai.