शीना बोरा मर्डर केस: पीटर को तलाक देना चाहती है इंद्राणी मुखर्जी, कोर्ट ने कहा- आप की मर्जी

जिस दौरान इंद्राणी ने ये बयान दिया उस वक्त पीटर मुखर्जी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। उन्हें इंद्राणी के इस खुलासे से कुछ मिनट ही पहले जेल ले जाया गया था।

Subscribe to Oneindia Hindi

इंद्राणी के दो पतियों पर भी आरोप तय इसके पहले इंद्राणी और पीटर को विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी ठहराया। दोनों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं और सीबीआई इस मामले में आरोपों को साबित करने के लिए सबूत और गवाह पेश करेगी। इंद्राणी और पीटर के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आरोप बेबुनिया हैं और उनके मुवक्किल को बेवजह फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ भी आपराधिक साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोप तय किए हैं। READ ALSO: बच्चों के यौन शिकारी के मन में क्या चल रहा होता है?

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 16:49 [IST]

English summary

Indrani mukerjea tells cbi court she wants to divorce peter mukerjea.