एमपी का इंदौर देश का सबसे साफ शहर, यूपी का गोंडा सबसे गंदा, जानें किस नंबर पर है आपका शहर

यूपी का भी महज एक ही शहर वाराणसी ही इस लिस्ट में टॉप फिफ्टी में रहा है। बिहार, राजस्थान और पंजाब का कोई भी शहर इतना साफ नहीं पाया गया कि वह टॉप फिफ्टी में हो।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 15:13 [IST]

English summary

Indore in Madhya Pradesh is India’s cleanest city and Gonda in Uttar Pradesh the filthiest, a nationwide cleanliness survey by the urban development ministry has found.