भारत के डीजीएमओ ने किया पाक डीजीएमओ को फोन, पुंछ की घटना पर सुनाई खरी-खरी

भारत के डायरेक्‍टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) कृष्‍णा घाटी पुंछ की घटना के बाद पाकिस्‍तान के डीजीएमओ को किया कॉल और पुंछ की घटना को बताया चिंताजनक।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 18:04 [IST]

English summary

Indian DGMO calls Pak counterpart over barbaric act of mutiliation of Indian soldiers.