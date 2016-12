हरभजन सिंह ने कहा- राजनीति में शामिल होने की सोच भी नहीं रहा, अफवाह न फैलाएं

कहा जा रहा था कि क्रिकेटर हरभजन सिंह कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। वह पार्टी ज्वाइन करने को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया है।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 11:50 [IST]

English summary

I have no intentions of joining politics any time soon says harbhajan singh.