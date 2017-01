170 से 180 करोड़ की लागत से इंडियन आर्मी के हर जवान को दिए जाएंगे वर्ल्ड क्‍लास हेलमेट। कानपुर की एक कंपनी को मिला है 1.58 लाख हेलमेट्स के लिए नया ऑर्डर।

Wednesday, January 18, 2017

English summary

Indian Army's long wait about to end each and jawans will be equipped with world class helmet.