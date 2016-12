पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक से जंग के मैदान में भारतीय जवानों की रक्षा करेगा एक खास सूट

लड़ाई के मैदान में जवानों को पहुंचाने के लिए उपयोग की जानेवाली सेना की खास गाड़ी के लिए यह सूट बनाया जाएगा।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 5:36 [IST]

English summary

Indian Army has decided to acquire a special suit to save those vehicles from any nuclear attack which are used for carrying soldiers to battlefront.