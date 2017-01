वर्ष 1998 में हुई थी आतंकवादी संगठन अल बद्र की स्‍थापना और वर्ष 2000 में भारतीय सरकार ने इसे कर दिया था बैन। कश्‍मीर के सोपोर का रहने वाला था आतंकवादी मुजफ्फर अहमद।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 12:00 [IST]

English summary

Indian army gunned down an Al-Badr militant Muzzafar Ahmed in Jammu Kashmir.