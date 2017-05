मोदी सरकार ने सैनिकों की बर्बर हत्‍या का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी को दी खुली छूट। सोमवार को पाकिस्‍तान ने सीजफायर तोड़ने के बाद दो जवानों के शवों के साथ की थी बर्बरता।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 11:05 [IST]

English summary

Indian Army gets free hands from Modi government to avenge mutilation of Jawans by Pakistan.