जम्‍मू कश्‍मीर के दौरे पर आज इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत करेंग सेना के संस्‍थानों का दौरा। कश्‍मीर में तैनात रह चुके हैं नए आर्मी चीफ बिपिन रावत।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 10:51 [IST]

English summary

Indian Army Chief Bipin Rawat to visit Jammu Kashmir today which will be his first official visit.