सेना प्रमुख जनरल रावत ने दी पाक को चेतावनी, हरकतों का मिलेगा करारा जवाब

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का कहना पाकिस्‍तान के खिलाफ जरूर होगी कार्रवाई लेकिन सेना इस बार में अपना फ्यूचर ऑपरेशन नहीं बताएगी।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 18:26 [IST]

English summary

Indian Army Chief General Bipin Rawat says we will not disclose what army will do against Pakistan.