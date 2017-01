कारगिल जंग के हीरो मिग-21 और IAF चीफ बीएस धनोआ की बरसोंं बाद हुई मुलाकात

इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल बीरेंदर सिंह धनोआ ने उड़ाया करगिल वॉर वाला फाइटर जेट मिग-21। गुरुवार को राजस्‍थान के उत्‍तरालाई एयरबेस से एयरचीफ ने किया था टेक ऑफ।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 11:03 [IST]

English summary

Indian air force chief Air Marshall Birender Singh Dhanoa flies same MiG-21 he flew in Kargil war.