पाकिस्‍तान के परमाणु कार्यक्रम का जवाब देने के लिए राजीव गांधी सरकार ने हाइड्रोजन बम तैयार कर रही थी। वर्ष 1985 में दोनों देशों के बीच में जारी तनाव के बीच ऐसा हुआ था।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 13:24 [IST]

India was ready with hydrogen bomb to counter Pakistan's nuclear programme durning rajiv gandhi regime