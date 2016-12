मसूद अजहर पर चीन के एक्शन से निपटने के लिए भारत ने बनाया है खास प्लान

चीन ने इस साल मार्च में आतंकी मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिश को संयुक्त राष्ट्र में झटका दिया था।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 7:01 [IST]

English summary

India to paint china as terror abettor If it shields Masood Azhar in UN again.