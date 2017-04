2030 के बाद एक भी पेट्रोल-डीजल कार भारत में नहीं बिकेगी

2030 तक भारत में डीजल और पेट्रोल कार की बिक्री होगी बंद, 100 फीसदी इलेक्ट्रिक कारें होंगी सड़कों पर

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 13:25 [IST]

India to go diesel and petrol free by 2030 100 percent electric cars. Power minister says we are working on this mission.