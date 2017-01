चीन ने पिछले दिनों अमेरिका और भारत को कहा था कि किसी भी देश की ओर से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी)की सदस्‍यता दूसरे देश को गिफ्ट नहीं हो सकती है। चीन के बयान पर आई है भारत की प्रतिक्रिया।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 17:44 [IST]

English summary

India made it very clear to China that it not seeking Nuclear supplier group (NSG) membership as a gift.