केरल में खुला देश के ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पहला और अनोखा स्कूल

इस स्कूल में उन ट्रांसजेंडर्स को पढ़ने का मौका मिलेगा जो किसी वजह से रेगुलर स्कूल जाना छोड़ चुके हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 18:38 [IST]

English summary

First transgender school, Sahaj International, has been opened in Kochi, Kerala on Friday. This boarding school will provide alternative education to transgenders.