विएतनाम के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत करना चाहता है भारत। द्विपक्षीय सैन्‍य संबंधों की दिशा में विएतनाम को आकाश मिसाइल सिस्‍टम बेच सकता है भारत। भारत के इस कदम से बढ़ सकती हैं चीन की मुश्किल।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 12:05 [IST]

English summary

India has offered indigenously developed Akash surface-to-air missile systems to Vietnam. India's latest move has again angered China.