पाक को जाने वाली सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए भारत ने शुरू किया काम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्‍यक्षता में हुई टास्‍क फोर्स की पहली मीटिंग हुई। मीटिंग में सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह से प्रयोग करने पर हुआ विचार। जनवरी में अगली मीटिंग।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 13:30 [IST]

India finally started process to tap Indus water for Pakistan in Punjab and Jammu Kashmir.