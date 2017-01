पंजाब के चुनावी अखाड़े में उतरी गैंगस्टर की बहन, कहा करना चाहती हूं गरीबों की सेवा

पंजाब चुनाव में गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी की बहन किस्मत आजमा रही है। रॉकी की बहन का कहना है कि वो गरीबों की सेवा करना चाहती है, इसलिए वो राजनीति में आई हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 18:26 [IST]

English summary

THE SISTER of slain gangster Jaswinder Singh Rocky has thrown her hat into the Punjab ring. Rajdeep Kaur, 43, is campaigning as an independent in Fazilka and promising voters that she will fulfil her brother’s “dream of serving the poor”.