कामियाबी: IIT के पूर्व छात्र को मिला टेक्निकल ऑस्कर अवार्ड

पराग हवलदार जो की आईआईटी खगड़पुर के छात्र थे, उन्हें अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंसेज की ओर से टेक्निकल अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। पराग को टेक्निकल ऑस्कर अवार्ड ने नवाजा गया है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:55 [IST]

English summary

An IIT-Kharagpur alumnus has won the prestigious Technical Achievement Award (the Scientific & Technical Awards prize), popularly called the 'Technical Oscar', awarded by the Academy of Motion Pictures and Sciences.