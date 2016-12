वायुसेना प्रमुख अरुप राहा बोले- 36 राफेल विमानों के अलावा 200 और फाइटर जेट की भारत को जरुरत

जल्‍द ही भारतीय वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर होने वाले अरुप राहा ने बुधवार को कहा कि भारत को 36 नहीं बल्कि 200 राफेल विमानों की जरूरत है। सिर्फ 36 राफेल विमान भारत की वायुसेना के लिए काफी नहीं है

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:21 [IST]

English summary

IAF chief arup raha says 36 Rafale warplanes not enough, India needs at least 200 jets