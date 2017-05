कपिल ने कहा कि मैंने केजरीवाल को सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपये लेते देखा। मैंने केजरीवाल से पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें बाद में बताई जाती हैं।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 15:20 [IST]

English summary

I can never imagine that Arvind Kejriwal can be corrupt. This even his enemies won't believe, said Kumar Vishwas.