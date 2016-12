एटीएम से 100 रुपए के बजाय निकले 500 के नोट, 8 लाख का नुकसान

शमशाबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्थित महिंद्रा बैंक के एटीएम से 100 रूपए की जगह 500 के नए नोट निकलने शुरू हो गए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 12:11 [IST]

English summary

The incomplete recalibration of an ATM in Rajiv Gandhi International Airport in Shamshabad led to users getting an unexpected windfall, as the ATM disbursed new Rs 500 denomination notes instead of Rs 100 notes, on Saturday evening.